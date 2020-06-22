В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к смягчению карантина

В Украине 14 областей не могут ослабить карантин. Фото: pixabay

В Украине 14 областей не могут ослабить карантин. Фото: pixabay

По состоянию на 22 июня 14 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с понедельника, в то время, как в воскресенье, 21 июня критериям не соответствовали Киев и 9 областей.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствуют Закарпатская (59,64%) и Черновицкая (51,54%) области.

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Днепропетровская (18,97), Донецкая (20,87), Луганская (17,95), Николаевская (17,88), Одесская (19,09) и Черниговская (22,72) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (21,17%), Закарпатская (14,91%), Львовская (25,19%), Ривненская (20,05%) и Черновицкая (13,14%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (24,87%), Житомирская (19,19%), Закарпатская (20,16%), Ивано-Франковская (49,96%), Львовская (19,10%), Ривненская (62,87%), Тернопольская (27,75%) и Черновицкая (37,19%) области.

В Киеве заполненность составляет 40,50%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 96,47, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,34%, динамика составляет -22,70%.

Применение новых показателей позволило признать Киев соответствующим критериям для смягчения карантина, в отличие от применения старых.

В то же время в список областей, которые не соответствуют критериям смягчения и где возможно ужесточение ограничений, попали Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Черниговская области.

Анализ епидситуации по состоянию на 22 июня 2020 года в регионах. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Также с понедельника, 22 июня, в Одессе усилили карантинные ограничения.