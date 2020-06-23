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23 июня 2020, вторник, 11:45 1159
Общество 2020-06-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла

После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 22 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 61 человека до 4 429, умерших - на 3 человек до 101.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 61 человека. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева. На сегодня в столице уже 4 429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.", - написал он.

Среди заболевших: 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин от 24 до 88 лет, а также 2 девочки возрастом 2 и 10 лет, 2 мальчика - 2 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 24 человека, за все время выздоровели 1 415 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 13, а также по 8 случаев - в Оболонском, Печерском и Днепровском районах.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 833 до 38 074, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 1 035 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 22,3%, количество новых летальных случаев - в 2,3 раза.

Тем временем на свадьбу на карантине приглашать можно не больше десяти гостей.

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