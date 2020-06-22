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22 июня 2020, понедельник, 13:12 186
Общество 2020-06-22T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом

В Киеве третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 21 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 43 человека до 4 368.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирус, увеличилось на 43 человека. На сегодня в столице уже 4 368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет, 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет, а также 4 мальчика от 4 до 11 лет и 17-летняя девушка.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах - по 7 случаев, а также в Печерском - 6.

Как сообщали Українськi Новини, с понедельника в Одессе ужесточают карантин.

Также 21 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 681 до 37 241, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 1 012 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 7,3%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 25%.

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