підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рубль після стрімкого зростання почав падати. Курс російської нацвалюти на 23 червня
23 червня 2020, вівторок, 11:19 6
Економіка 2020-06-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль після стрімкого зростання почав падати. Курс російської нацвалюти на 23 червня

Рубль після стрімкого зростання почав падати. Курс російської нацвалюти на 23 червня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні, курс в обмінниках
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У вівторок, 23 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 22 червня, знизився на 2 копійки і становить 3,34 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок знизився на 1 копійку порівняно з 22 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 23 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,92
Максимальний 3,76 5,00
Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH/USD.

А у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 червня на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Курс рубля до гривні курс в обмінниках

Долар продовжує падати, а євро подорожчав. Курс ва...
Рубль на початку тижня зріс. Курс російської нацва...
Рубль в кінці робочого тижня обвалився. Курс росій...
Долар і євро продовжують падати після вихідних. Ку...
В Україні за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі
Вибух на Позняках: знайшли тіло п'ятого загиблого
Новини
Сильні дощі з грозами та шквали. Українців попередили про небезпечну погоди 12:11
З початку року фахівці "Рівнегазу" виявили крадіжок газу майже на мільйон гривень 12:01 Прес-реліз
Бойовики продовжують мінувати території на ділянці розведення біля Петрівського, — українська сторона СЦКК 12:00
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла 11:45
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
більше новин
Прибуток банків у травні різко зменшився і становить майже 4 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok