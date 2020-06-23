Рубль після стрімкого зростання почав падати. Курс російської нацвалюти на 23 червня

У вівторок, 23 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 22 червня, знизився на 2 копійки і становить 3,34 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу у вівторок знизився на 1 копійку порівняно з 22 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 23 червня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,92 Максимальний 3,76 5,00 Мінімальний 2,30 3,77 Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH\/USD. А у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 червня на 4,59 коп. до 26,7952 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH\/USD.