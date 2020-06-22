Рубль в начале недели подскочил. Курс российской нацвалюты на 22 июня

В понедельник, 22 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 19 июня, повысился на 3 копейки, и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник повысился на 2 копейки по сравнению с 19 июня и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 22 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,93 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,50 3,77

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 июня на 0,96 коп. до 26,8453 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,45 коп. до 26,5894 UAH/USD.

Также экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Также с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD после двухнедельного падения.