Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH/USD, в то время, как в период с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился до 26,8549 UAH/USD, курс покупки - до 26,6239 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,0835 1 доллар США 26,6695 1 швейцарский франк 28,0643 10 иен 2,4945 10 российских рублей 3,8370 1 евро 29,8952

Как сообщали Українські Новини, в середине лета специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD). Кроме того, они считают, что в конце 2020 года прежние прогнозы будут такими же.

Также в связи с тем, что доллар может подскочить осенью, экономисты советуют пока не продавать валюту.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 22 июня, в обменниках курс продажи наличного доллара понизился до 26,8453 UAH/USD, курс покупки – понизился до 26,5894 UAH/USD.