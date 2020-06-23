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23 июня 2020, вторник, 05:00 670
Финансы 2020-06-23T05:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник

Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник

Елена Новикова
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Курс гривны на вторник
Курс гривны на вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июня, на 5,12 коп. до 26,6695 UAH/USD, в то время, как в период с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился до 26,8549 UAH/USD, курс покупки - до 26,6239 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,0835
1 доллар США 26,6695
1 швейцарский франк 28,0643
10 иен 2,4945
10 российских рублей 3,8370
1 евро 29,8952

Как сообщали Українські Новини, в середине лета специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD). Кроме того, они считают, что в конце 2020 года прежние прогнозы будут такими же.

Также в связи с тем, что доллар может подскочить осенью, экономисты советуют пока не продавать валюту.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 22 июня, в обменниках курс продажи наличного доллара понизился до 26,8453 UAH/USD, курс покупки – понизился до 26,5894 UAH/USD.

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