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22 июня 2020, понедельник, 09:55 740
Общество 2020-06-22T10:15:01+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается третий день подряд

Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается третий день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

21 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 681 до 37 241, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 1 012 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 7,3%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 25%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 22 июня в Украине 37 241 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 012 летальных, 16 642 пациента выздоровели.

За сутки зафиксирован 681 новый случай, выздоровели 133 человека, умерли 10 человек.

Таким образом, 21 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 681 против 133.

Количество новых случаев заболевания 21 июня составило 1,9% от общего количества заболевших на 20 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 22 июня составило 19 587 человек, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве (4 368), Черновицкой (4 357) и Львовской областях (3 980).

В Ривненской области зафиксированы 2 963 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 2 236 случаев, в Закарпатской - 2 188, в Ивано-Франковской области - 2 056, в Волынской - 1 852, в Харьковской - 1 811, в Тернопольской - 1 728, в Винницкой - 1 660, в Одесской - 1 304, в Житомирской - 1 270, в Днепропетровской - 1 042.

627 случаев выявлены в Кировоградской области, 622 случая - в Хмельницкой области, 603 случая - в Черкасской области, 555 случаев - в Запорожской, 480 случаев - в Черниговской, 366 случаев - в Николаевской, 362 случая - в Донецкой, 293 случая - в Полтавской области, 258 случаев - в Сумской, 188 случаев - в Херсонской и 72 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника в Одессе ужесточают карантин.

Ранее в Киеве провели рейды и оштрафовали 17 заведений за нарушение правил карантина.

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