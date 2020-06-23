Прибыль банков в мае резко уменьшилась и составила почти 4 млрд гривен

После резкого увеличения в апреле, в мае текущего года прибыль банков составила 3,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В январе банки заработали 6,592 млрд гривен, в феврале – 9,285 млрд гривен, в марте – 97 млн гривен, в апреле – 9,8 млрд гривен, а в январе-мае – 28,964 млрд гривен.

За первые пять месяцев текущего года доходы банков составили 109,534 млрд гривен, расходы – 80,570 млрд гривен.

При этом процентные доходы банков составили 63,192 млрд гривен, расходы – 28,856 млрд гривен, комиссионные доходы – 25,721 млрд гривен, расходы – 8,893 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в середине лета специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD). Кроме того, они считают, что в конце 2020 года прежние прогнозы будут такими же.

Также в связи с тем, что доллар может подскочить осенью, экономисты советуют пока не продавать валюту.

Тем временем НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов и рассказал, кто может "войти" в их число.

Ранее в НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции.