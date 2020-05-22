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22 мая 2020, пятница, 14:53 22
Экономика 2020-05-22T14:53:18+03:00
Українські Новини
В апреле прибыль банков резко увеличилась и составила 9,2 млрд гривен

В апреле прибыль банков резко увеличилась и составила 9,2 млрд гривен

Анна Рудык
НБУ, Банки, Карантин, Прибыль банков
Гривны
Гривны

После падения в марте, в апреле текущего года прибыль банков составила 9,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В январе банки заработали 6,592 млрд гривен, в феврале – 9,285 млрд гривен, в марте – 97 млн гривен, а в январе-апреле – 28,208 млрд гривен.

За первые четыре месяца текущего года доходы банков составили 90,004 млрд гривен, расходы – 64,796 млрд гривен.

При этом процентные доходы банков составили 50,784 млрд гривен, расходы – 23,364 млрд гривен, комиссионные доходы – 20,959 млрд гривен, расходы – 7,228 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в январе банки заработали 6,6 млрд гривен, в марте текущего года прибыль банков сократилась в 95 раз до 97 млн гривен по сравнению с февралем.

Также из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства. В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени возрастут валютный и процентный риски. Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума со второго квартала 2014 года.

Тем временем, Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.

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