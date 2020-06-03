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03 июня 2020, среда, 12:13 29
Внешняя политика 2020-06-03T12:30:02+03:00
Українські Новини
Иран намерен передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, - МИД

Иран намерен передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, - МИД

Анна Рудык
Boeing-737, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Крушение самолета МАУ, Авиакатастрофа в Иране
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Иран после того, как назвал виновного в катастрофе, рассматривает Украину в качестве приоритетной страны для передачи на расшифровку бортовые самописцы ("черные ящики") сбитого над Тегераном рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). 

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел по итогам встречи заместителя министра Евгения Енина с послом Ирана в Украине Манучехром Моради, передают Українськi Новини.

"Моради сообщил, что Украина рассматривается Ираном в качестве приоритетного государства в контексте проведения расследования и расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета. Посол также отметил, что распространенная некоторыми иранскими СМИ информация о намерениях правительства Ирана передать самописцы для расшифровки Франции, учитывая "затягивание" украинской стороной переговорного процесса, не соответствует действительности и не отображает официальную позицию Тегерана", - сказано в нем.

Енин подчеркнул важность сотрудничества иранской стороны в вопросе скорейшей расшифровки бортовых самописцев в соответствии с нормами международного права.

"Отмечена необходимость обеспечения иранской стороной прозрачного и объективного расследования, направленного на установление причин катастрофы самолета, привлечение виновных к ответственности, выплату компенсаций семьям погибших и тому подобное", - говорится в сообщении.

Моради в ответ заверил, что Иран готов к диалогу с Украиной в правовой, технической и политической плоскостях для урегулирования проблемных вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы.

Енин сообщил, что Украина вскоре представит свою официальную команду переговорщиков с Ираном. 

Как сообщали Українськi Новини, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран-Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Ранее Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ.

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