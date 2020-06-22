На Прикарпатье и Буковине дожди затопили 9 районов, объявлено чрезвычайное положение

В связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой областях введены чрезвычайные меры безопасности, ликвидацию последствий стихии осуществляют сотни спасателей и полицейских. Об этом сообщили в МВД.

По состоянию на 19:00 фиксируются подтопления в 9 районах.

"В эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости", - сообщил Аваков.

Ситуацию мониторят круглосуточно в оперативном штабе. Полицейские охраняют дома людей, чтобы избежать мародерства.

Тем временем, ГосЧС предупредила киевлян о сильной грозе со шквальным ветром.

На Закарпатье разбушевалась непогода, прошел ливень и град: смыло мосты и затопило село.