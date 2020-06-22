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22 июня 2020, понедельник, 09:00 3035 Карта
Общество 2020-06-22T10:15:02+03:00
Українські Новини
Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о непогоде в Украине

Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о непогоде в Украине

Валерия Драгомирова
Град, грозы, Непогода в Украине, погода в Украине, Шквалы
Гроза в Киеве
Гроза в Киеве

В понедельник, 22 июня, в Украине ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини. 

"По данным Укргидрометцентра, 22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Закарпатской и Прикарпатской областях значительные дожди", - говорится в сообщении. 

По Киеву и Киевской области днем 22 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

Прогноз погоды 22 июня. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 22 июня. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю. 

По ее словам, в понедельник, 22 июня, в Украине будет жарко, однако во вторник-среду температура снизится.

Синоптик отметила, что несущественное похолодание будет кратковременным и во второй половине недели столбик термометра вновь поползет вверх.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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