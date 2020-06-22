Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о непогоде в Украине

В понедельник, 22 июня, в Украине ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Закарпатской и Прикарпатской областях значительные дожди", - говорится в сообщении.

По Киеву и Киевской области днем 22 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

Прогноз погоды 22 июня. Карта: Укргидрометцентр





Как сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.



По ее словам, в понедельник, 22 июня, в Украине будет жарко, однако во вторник-среду температура снизится.



Синоптик отметила, что несущественное похолодание будет кратковременным и во второй половине недели столбик термометра вновь поползет вверх.



Ранее народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.