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22 июня 2020, понедельник, 20:05 35
Общество 2020-06-22T20:28:43+03:00
Українські Новини
ГосЧС предупредила киевлян о сильной грозе со шквальным ветром

ГосЧС предупредила киевлян о сильной грозе со шквальным ветром

Ольга Фандорина
Киев, Ливень, Непогода, Гроза, Гроза в Киеве
Непогода
Непогода

В ближайшее время в Киеве ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозировали на сегодня грозовые дожди, град и шквалы. Об этом сообщает ГосЧС.

Непогода продержится в столице до конца текущего дня.

"Внимание! Предупреждение о грозе, граде и шквале в Киеве. В ближайший час с удержанием до конца суток 22 июня при грозах град и шквал 15-20 м/с", - сообщили в ГСЧС.

Как вести себя во время грозы:

  • закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра - спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, не парковать возле них авто;
  • во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны;
  • на природе следует спуститься в низину, отойти от поодиноких деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов;
  • на открытой местности укрыться в ров, углубление, а группе людей следует расположиться поодиночке, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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