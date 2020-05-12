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12 мая 2020, вторник, 16:37 812
Общество 2020-05-12T16:47:28+03:00
Українські Новини
Что делать, если внезапно попали под грозу: советы спасателей

Что делать, если внезапно попали под грозу: советы спасателей

Ярина Вацяк
Непогода, Штормовое предупреждение, Гроза, Молнии, Штормовой ветер
Гроза
Гроза

Сегодня, 12 мая, шквалистое усиление ветра, грозы и град с продолжением 13 мая. Об этом предупредили в Главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время спасатели напоминают о правилах безопасности во время грозы и что делать, чтобы не попасть под удар молнии.

Рекомендаций во время сильного ветра

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать возле них авто.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно проинформируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как уберечься от удара молнии:

  • На открытой местности нельзя прятаться под опорами электропередач и мостов, высокими деревьями, особенно одиночными. Причем наиболее опасными из них являются дуб, тополь, ель и сосна. Очень редко молния попадает в иву и клен, а наименее вероятно ее попадание в кусты.
  • Иногда во время грозы образуется чрезвычайно опасная шаровая молния. С целью предотвращения проникновения шаровой молнии внутрь помещения закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия; если в доме печное отопление, не разжигать печь.
  • Во время грозы не подходите близко к электропроводке, молниеотвода, водостоков с крыш, антенн, выключите телевизор, компьютер и другие электробытовые приборы, не пользуйтесь телефонной связью. Опасными могут быть и металлические предметы, поэтому не стоит находиться рядом с ними.
  • Категорически запрещается разговаривать по мобильному телефону во время грозы.
  • если гром застал в лесу, нужно спрятаться в его низкорослом участке.
  • Не находитесь в водоеме или вблизи нее, не купайтесь во время грозы и не плавайте на лодке. Отойдите от берега, спуститесь с повышенной места в низину.
  • В степи, поле при отсутствии укрытия не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, оно должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.
  • На открытом пространстве лучше присесть в сухую яму, траншею, а в горах лучше избегать различных выступлений и повышений.
  • Если вы едете на велосипеде или мопеде, остановитесь, положите их на землю и отойдите от них на 20-30 м.
  • Если гроза застала вас в автомобиле, можете не оставлять его, но закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. 

Ранее  сообщалось, что 12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди (на Западе иногда даже мокрый снег), похолодание, штормовой ветер.

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