Безопасный отпуск за границей в условиях пандемии COVID-19. Минздрав разработал правила

В то время, как некоторые страны начинают открывать границы, а Министерство иностранных дел (МИД) запустило интерактивную карту, где можно узнать актуальный режим въезда и транзита для украинцев, Министерство здравоохранения Украины разработало правила для отдыха за границей в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Так, сообщается, что украинцы смогут поехать на отдых за границу. Однако необходимо обратить внимание на то, что каждая страна самостоятельно определяет правила и срок, с которого открываются границы. Большинство стран открывает границы постепенно.

Кроме того, не обязательно сообщать госорганы про выезд. Но в Минздраве отмечают, что целесообразно зарегистрироваться в системе "ДРУГ", чтобы посольство Украины в стране, которую вы планируете посещать смогла предоставить помощь в случае необходимости.

Важно помнить, что ЕС не вводил ограничения на безвиз.

Также необходимо будет пройти медобследование, если это установлено правилами страны, куда едете.

Правила для летнего отдыха в условиях пандемии коронавируса. Инфографика: Telegram/Коронавірус_інфо

Если планируете путешествие на автомобиле, нужно:

проверить режим работы КПП на государственной границе;

проверить требования к въезду, ограничения и рекомендации относительно пандемии коронавируса стран, которые собираетесь посетить;

оформить страховой полис для себя и семьи, "зеленую карту" на авто.

Правила для путешествий за границу на автомобиле в условиях пандемии COVID-19. Инфографика: Telegram/Коронавірус_інфо

Как сообщали Українські Новини, с июля Турция начнет принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.

Еще пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной для приема туристов.

Кроме того, для Украины Европейский Союз может открыть границы с июля, но при ряде условий.