Безопасный отпуск за границей в условиях пандемии COVID-19. Минздрав разработал правила

В то время, как некоторые страны начинают открывать границы, а Министерство иностранных дел (МИД) запустило интерактивную карту, где можно узнать актуальный режим въезда и транзита для украинцев, Министерство здравоохранения Украины разработало правила для отдыха за границей в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Так, сообщается, что украинцы смогут поехать на отдых за границу. Однако необходимо обратить внимание на то, что каждая страна самостоятельно определяет правила и срок, с которого открываются границы. Большинство стран открывает границы постепенно. Кроме того, не обязательно сообщать госорганы про выезд. Но в Минздраве отмечают, что целесообразно зарегистрироваться в системе "ДРУГ", чтобы посольство Украины в стране, которую вы планируете посещать смогла предоставить помощь в случае необходимости. Важно помнить, что ЕС не вводил ограничения на безвиз. Также необходимо будет пройти медобследование, если это установлено правилами страны, куда едете. Правила для летнего отдыха в условиях пандемии коронавируса. Инфографика: Telegram\/Коронавірус_інфо Если планируете путешествие на автомобиле, нужно: проверить режим работы КПП на государственной границе; проверить требования к въезду, ограничения и рекомендации относительно пандемии коронавируса стран, которые собираетесь посетить; оформить страховой полис для себя и семьи, "зеленую карту" на авто. Правила для путешествий за границу на автомобиле в условиях пандемии COVID-19. Инфографика: Telegram\/Коронавірус_інфо Как сообщали Українські Новини, с июля Турция начнет принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус. Еще пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной для приема туристов. Кроме того, для Украины Европейский Союз может открыть границы с июля, но при ряде условий.