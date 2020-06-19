Гривна на межбанке укрепилась перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 6 коп. в пятницу укрепился на 1 коп. до 26,72 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,68-26,71 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,71-26,73 UAH/USD, после чего сохранились на том же уровне.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,55% с 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Также Нацбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Кроме того, после незначительного падения доллар в обменниках снова вырос. Средний курс покупки евро понизился на 7,79 коп. до 29,6561 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,76 коп. до 30,1576 UAH/EUR.



Тем временем, Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.