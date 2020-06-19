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19 июня 2020, пятница, 18:08 15
Экономика 2020-06-19T18:08:26+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась перед выходными

Гривна на межбанке укрепилась перед выходными

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, курс гривны на межбанке
Доллар
Доллар

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 6 коп. в пятницу укрепился на 1 коп. до 26,72 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,68-26,71 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,71-26,73 UAH/USD, после чего сохранились на том же уровне.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,55% с 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Также Нацбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Кроме того, после незначительного падения доллар в обменниках снова вырос. Средний курс покупки евро понизился на 7,79 коп. до 29,6561 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,76 коп. до 30,1576 UAH/EUR.

Тем временем, Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.

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