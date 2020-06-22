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22 июня 2020, понедельник, 05:30 116
Финансы 2020-06-22T07:00:25+03:00
Українські Новини
Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют

Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют

Кира Молчанова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Гривна
Гривна

После того, как НБУ ушел на выходные, повысив курс национальной валюты, после выходных эта тенденция сохранится.  Так, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

 Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

 В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1043
1 доллар США 26,7207
1 швейцарский франк 28,1345
10 иен 2,5018
10 российских рублей 3,8532
1 евро 29,9953

Как сообщали Українські Новини, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Тем временем, Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.

Уже через 10 дней, 28 июня украинцы отмечают один из самых важных праздников в истории Украины - День Конституции, в честь которого в стране будут отдыхать три дня. В Национальном банке Украины напомнили, как будет работать банковская система в эти дни.

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