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22 июня 2020, понедельник, 12:26 232
Общество 2020-06-22T13:11:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса за сутки. Где болеют больше всего

В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса за сутки. Где болеют больше всего

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: рixabay
Коронавирус. Фото: рixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области, где могут усилить карантин, 21 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 2 236.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 22 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 236 случаев заболевания коронавирусом (в т. ч. 180 детей и 436 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 28... За время пандемии умерли 46 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 520 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 196, в Софиевской Борщаговке - 62 и в Петропавловской Борщаговке - 49), в Обуховском районе - 262 случая (наибольшее количество в Обухове - 132 и Украинке - 40).

Также 94 случая заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 88 - в Броварском районе, по 59 - в Барышевском и Васильковском, 41 - в Вышгородском, 39 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 31 - в Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 120 случаев подтверждены в Ирпене, 110 - в Белой Церкви, 77 - в Броварах, 72 - в Борисполе, 57 - в Буче, 50 - в Коцюбинском, 42 - в Фастове, 41 - в Кагарлыке, 38 - в Василькове, 36 - в Вышгороде, 69 - в Яготине.

Всего за время пандемии выздоровели 1100 человек (в том числе 83 ребенка).

На стационарном лечении находятся 258 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 950 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 605 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 36 сообщений.


По данным системы мониторинга распространения коронавируса, 20 июня в Киевской области зафиксировали 34 случая Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, в пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 

Кроме того, в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина

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