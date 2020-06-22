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22 июня 2020, понедельник, 10:58 1386
Общество 2020-06-22T11:45:02+03:00
Українські Новини
В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине
Распространение коронавируса по областям. Карта: covid19.gov.ua
Распространение коронавируса по областям. Карта: covid19.gov.ua

В Хмельницкой, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, 21 июня, в то время, как заболеваемость коронавирусом в Украине снижается третий день подряд

Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не зафиксировали в Хмельницкой области. Всего в области подтвердили 622 случая Covd-19, 492 человека выздоровели, 15 - умерли.

Также за прошедшие сутки коронавирус не зафиксировали в Черкасской области. Всего заболевших в области - 603 человека, вылечились - 393, 21 летальный случай.


Кроме того, вирус не обнаружили в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. 

Всего в Днепропетровской области заболевание обнаружили у 1042 человек, выздоровели - 776, 23 умерших. 

362 случая Covid-19 зафиксировали в Донецкой области, 145 человек выздоровели, 8 летальных случаев. 

В Луганской области 72 заболевших, вылечились 53 человека, ни одного умершего. 

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