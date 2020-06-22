В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки

В Хмельницкой, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки, 21 июня, в то время, как заболеваемость коронавирусом в Украине снижается третий день подряд.

Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Сообщается, что новых случаев коронавируса не зафиксировали в Хмельницкой области. Всего в области подтвердили 622 случая Covd-19, 492 человека выздоровели, 15 - умерли.

Также за прошедшие сутки коронавирус не зафиксировали в Черкасской области. Всего заболевших в области - 603 человека, вылечились - 393, 21 летальный случай.



Кроме того, вирус не обнаружили в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.



Всего в Днепропетровской области заболевание обнаружили у 1042 человек, выздоровели - 776, 23 умерших.



362 случая Covid-19 зафиксировали в Донецкой области, 145 человек выздоровели, 8 летальных случаев.



В Луганской области 72 заболевших, вылечились 53 человека, ни одного умершего.



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