Трамп отказался от жестких санкций против Китая. Он боится сорвать крупную торговую сделку

Агрессивно настроенный против Китая президент США Дональд Трамп передумал вводить жесткие санкции против китайских чиновников, которых обвиняют в репрессиях против уйгурского национального меньшинства. Он боится, что это помешает торговым переговорам с Пекином. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление вызвано из дипломатических и торговых соображений.

В частности, бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что Трамп надеялся на помощь президента Китая Си Цзиньпина на выборах в 2019 году посредством закупки американских агропромышленных товаров.

"Ну, мы были на середине пути к большой торговой сделке. И я заключил крупную сделку — потенциальных закупок на $250 млрд", — пояснил президент США в ответ на вопрос, почему он не ввел в действие санкции против китайских чиновников, связанных с репрессиями в уйгурском регионе Синьцзян.

Более того, отмечается, что Трамп даже похвалил Цзиньпина за создание концлагерей.

Концлагеря для уйгуров

В 2018 году Китай создал "лагеря для перевоспитания" уйгуров. Власти региона Синьцзян опубликовали закон о борьбе с экстремизмом, в котором лагеря называются "центрами профессионального обучения и повышения квалификации". В такие лагеря попадают "люди, находящиеся под влиянием экстремизма", а центры перевоспитания будут бороться с экстремизмом с помощью "трансформации мышления".

Уйгуры — коренной народ региона Синьцзян, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Они составляют около 45% населения. Уйгуры считают себя культурно и этнически близкими к народам Центральной Азии, их язык похож на турецкий. Синьцзян официально обозначен как автономный регион Китая, так же как и Тибет на юге страны.

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