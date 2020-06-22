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22 июня 2020, понедельник, 11:21 423
Политика мира 2020-06-22T12:00:03+03:00
Українські Новини
Трамп отказался от жестких санкций против Китая. Он боится сорвать крупную торговую сделку

Трамп отказался от жестких санкций против Китая. Он боится сорвать крупную торговую сделку

Елизавета Кесельман
США, Китай, Трамп, Конфликт США и Китая
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Агрессивно настроенный против Китая президент США Дональд Трамп передумал вводить жесткие санкции против китайских чиновников, которых обвиняют в репрессиях против уйгурского национального меньшинства. Он боится, что это помешает торговым переговорам с Пекином. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление вызвано из дипломатических и торговых соображений.

В частности, бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что Трамп надеялся на помощь президента Китая Си Цзиньпина на выборах в 2019 году посредством закупки американских агропромышленных товаров.

"Ну, мы были на середине пути к большой торговой сделке. И я заключил крупную сделку — потенциальных закупок на $250 млрд", — пояснил президент США в ответ на вопрос, почему он не ввел в действие санкции против китайских чиновников, связанных с репрессиями в уйгурском регионе Синьцзян.  

Более того, отмечается, что Трамп даже похвалил Цзиньпина за создание концлагерей.

Концлагеря для уйгуров

В 2018 году Китай создал "лагеря для перевоспитания" уйгуров. Власти региона Синьцзян опубликовали закон о борьбе с экстремизмом, в котором лагеря называются "центрами профессионального обучения и повышения квалификации". В такие лагеря попадают "люди, находящиеся под влиянием экстремизма", а центры перевоспитания будут бороться с экстремизмом с помощью "трансформации мышления".

Уйгуры — коренной народ региона Синьцзян, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Они составляют около 45% населения. Уйгуры считают себя культурно и этнически близкими к народам Центральной Азии, их язык похож на турецкий. Синьцзян официально обозначен как автономный регион Китая, так же как и Тибет на юге страны.

Как сообщали Українські Новини, конфликт между Китаем и США начал набирать обороты на фоне пандемии коронавируса.

США обвиняют Китай в распространении и создании инфекции, что принесло ущерб для всего мира на 9 триллионов долларов. 

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