США обвиняет Китай в распространении коронавируса через туристов

Советник президента Соединенных штатов по торговой политике Питер Наварро предъявил обвинения властямм Китая в том, что они позволили туристам путешествовать по миру, зная об эпидемии коронавируса в мире. Поего мнению, именно это и привело к распространению коронавируса. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечает чиновник, нулевой пациент появился в Ухане в ноябре.

"Китайцы, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения, два месяца скрывали вирус, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его", - сказал Наварро.

Он подчеркнул, что не считает действия китайских властей намеренными, однако отметил, что КНР могли предпринять ряд мер по предотвращению распространения инфекции за пределами Уханя.

Как сообщали Українські Новини, ранее США подали в суд на Китай за нанесение ущерба от коронавируса.

Кроме того, Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.

Тем временем, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.