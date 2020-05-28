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  • Месть за Гонконг: США вышлют около 3 тысяч китайских студентов, связанных с университетами армии КНР
28 мая 2020, четверг, 20:12 18
Политика мира 2020-05-28T20:30:01+03:00
Українські Новини
Месть за Гонконг: США вышлют около 3 тысяч китайских студентов, связанных с университетами армии КНР

Месть за Гонконг: США вышлют около 3 тысяч китайских студентов, связанных с университетами армии КНР

Елизавета Кесельман
США, Китай, Гонконг, Конфликт США и Китая
Китай.США. Фото: pixabay
Китай.США. Фото: pixabay

Соединенные штаты Америки могут выслать около 3 тысяч китайских студентов, аспирантов и ученых, связанных с университетами, которые сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Причиной таких радикальных мер является скандальный законопроект Китая по поводу нацбезопасности Гонконга. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

Китайцы составляют большую часть иностранных студентов в США. Их число достигает 360 тысяч. 

По данным ведомства, под аннулирование виз попадают студенты, которые либо учились в таких университетах, либо приехали по обмену. Отмечается, что это станет лишь первой мерой ограничения обучения в США. 

Сообщается, что правительство США давно рассматривали такой шаг. Сейчас эти меры могут применить как ответ на подготовку Пекином законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга. В газете предполагают, что Китай может ответить США аналогично.

Как сообщали Українські Новини, конфликт между Китаем и США начал набирать обороты на фоне пандемии коронавируса.

США обвиняют Китай в распространении и создании инфекции, что принесло ущерб для всего мира на 9 триллионов долларов. 

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