Месть за Гонконг: США вышлют около 3 тысяч китайских студентов, связанных с университетами армии КНР

Соединенные штаты Америки могут выслать около 3 тысяч китайских студентов, аспирантов и ученых, связанных с университетами, которые сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Причиной таких радикальных мер является скандальный законопроект Китая по поводу нацбезопасности Гонконга. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа. Китайцы составляют большую часть иностранных студентов в США. Их число достигает 360 тысяч. По данным ведомства, под аннулирование виз попадают студенты, которые либо учились в таких университетах, либо приехали по обмену. Отмечается, что это станет лишь первой мерой ограничения обучения в США. Сообщается, что правительство США давно рассматривали такой шаг. Сейчас эти меры могут применить как ответ на подготовку Пекином законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга. В газете предполагают, что Китай может ответить США аналогично. Как сообщали Українські Новини, конфликт между Китаем и США начал набирать обороты на фоне пандемии коронавируса. США обвиняют Китай в распространении и создании инфекции, что принесло ущерб для всего мира на 9 триллионов долларов.