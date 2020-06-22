Трамп відмовився від жорстких санкцій проти Китаю. Він боїться зірвати велику торгову угоду

Президент США Дональд Трамп, який звинувачував Китай у поширенні коронавірусу, передумав вводити санкції проти китайських чиновників, яких пов'язують з репресіями уйгурців, корінного народу регіону Сіньцзян, та створенням "таборів для перевиховання". Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву викликано дипломатичними і торговими міркуваннями.

Зокрема, колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що Трамп сподівався на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіна на виборах в 2019 році через закупівлю американських агропромислових товарів.

"Ну, ми були на середині шляху до великої торгової операції. І я уклав велику угоду — потенційних закупівель на $250 млрд", — пояснив президент США у відповідь на питання, чому він не запровадив санкції проти китайських чиновників, пов'язаних з репресіями в уйгурському регіоні Сіньцзян.

Більш того, наголошується, що Трамп навіть похвалив Цзіньпіна за створення концтаборів.

Концтабори для уйгурів

В 2018 році Китай створив "табори для перевиховання" уйгурів. Влада регіону Сіньцзян опублікували закон про боротьбу з екстремізмом, в якому табори називаються "центрами професійного навчання та підвищення кваліфікації". У такі табори потрапляють "люди, що знаходяться під впливом екстремізму", а центри перевиховання будуть боротися з екстремізмом з допомогою "трансформації мислення".

Уйгури — корінний народ регіону Сіньцзян, за віросповіданням — мусульмани-суніти. Вони складають близько 45% населення. Уйгури вважають себе культурно і етнічно близькими до народів Центральної Азії, їх мова схожа на турецьку. Сіньцзян офіційно позначений як автономний регіон Китаю, так само як і Тибет на півдні країни.

Як повідомляли Українські Новини, США заявили про намір заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати рейси в Америку.

Раніше Сполучені Штати Америки подали в суд на Китай з вимогою відшкодування завданиз через коронавірус збитків.