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22 червня 2020, понеділок, 11:21 8
Політика світу 2020-06-22T12:15:02+03:00
Українські Новини
Трамп відмовився від жорстких санкцій проти Китаю. Він боїться зірвати велику торгову угоду

Трамп відмовився від жорстких санкцій проти Китаю. Він боїться зірвати велику торгову угоду

Елизавета Кесельман
США, Китай, Трамп, Дональд Трамп, США-Китай, Конфлікт США та Китая
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент США Дональд Трамп, який звинувачував Китай у поширенні коронавірусу, передумав вводити санкції проти китайських чиновників, яких пов'язують з репресіями уйгурців, корінного народу регіону Сіньцзян, та створенням "таборів для перевиховання". Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву викликано дипломатичними і торговими міркуваннями.

Зокрема, колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що Трамп сподівався на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіна на виборах в 2019 році через закупівлю американських агропромислових товарів.

"Ну, ми були на середині шляху до великої торгової операції. І я уклав велику угоду — потенційних закупівель на $250 млрд", — пояснив президент США у відповідь на питання, чому він не запровадив санкції проти китайських чиновників, пов'язаних з репресіями в уйгурському регіоні Сіньцзян.

Більш того, наголошується, що Трамп навіть похвалив Цзіньпіна за створення концтаборів.

Концтабори для уйгурів

В 2018 році Китай створив "табори для перевиховання" уйгурів. Влада регіону Сіньцзян опублікували закон про боротьбу з екстремізмом, в якому табори називаються "центрами професійного навчання та підвищення кваліфікації". У такі табори потрапляють "люди, що знаходяться під впливом екстремізму", а центри перевиховання будуть боротися з екстремізмом з допомогою "трансформації мислення".

Уйгури — корінний народ регіону Сіньцзян, за віросповіданням — мусульмани-суніти. Вони складають близько 45% населення. Уйгури вважають себе культурно і етнічно близькими до народів Центральної Азії, їх мова схожа на турецьку. Сіньцзян офіційно позначений як автономний регіон Китаю, так само як і Тибет на півдні країни.

Як повідомляли Українські Новини, США заявили про намір заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати рейси в Америку.

Раніше Сполучені Штати Америки подали в суд на Китай з вимогою відшкодування завданиз через коронавірус збитків.

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