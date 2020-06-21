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21 июня 2020, воскресенье, 11:11 319
Общество 2020-06-21T12:30:01+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд

Количество новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: рixabay
Коронавирус. Фото: рixabay

20 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 735 до 36 560, количество умерших от заболеваний - на 8 человек до 1 002 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 12,6%, количество новых летальных случаев - на 11,1%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 21 июня в Украине 36 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 002 летальных, 16 509 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксированы 735 новых случаев, выздоровели 103 человека, умерли 8 человек.

Таким образом, 20 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 735 против 103.

Количество новых случаев заболевания 20 июня составило 2,1% от общего количества заболевших на 19 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (4 324), в Киеве (4 325) и Львовской области (3 780).

В Ривненской области зафиксированы 2 872 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 2 208 случаев, в Закарпатской - 2 149, в Ивано-Франковской области - 2 015, в Харьковской - 1 805, в Волынской - 1 782, в Тернопольской - 1 688, в Винницкой - 1 647, в Житомирской - 1 257, в Одесской - 1 266, в Днепропетровской - 1 042.

622 случая выявлены в Хмельницкой области, 620 случаев - в Кировоградской области, 603 случая - в Черкасской области, 554 случая - в Запорожской, 475 случаев - в Черниговской, 362 случая - в Донецкой, 358 случаев - в Николаевской, 291 случай - в Полтавской области, 257 случаев - в Сумской, 186 случаев - в Херсонской и 72 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве второй день подряд уменьшается количество заболевших коронавирусом


Кроме того, на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общепита и транспорта

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