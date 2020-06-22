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22 июня 2020, понедельник, 10:25 154
Экономика 2020-06-22T10:45:01+03:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжают падать после выходных. Курс валют на 22 июня

Доллар и евро продолжают падать после выходных. Курс валют на 22 июня

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 июня на 0,96 коп. до 26,8453 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,45 коп. до 26,5894 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,87 коп. до 29,6174 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,82 коп. до 30,1094 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,5894 26,8453 29,6174 30,1094 3,36 3,93
Максимальный 26,7000 27,0000 29,8000 30,7000 3,76 5,00
Минимальный 26,4500 26,7500 29,3000 29,8800 2,50 3,77

Как сообщали Українські Новини, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Также с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD после двухнедельного падения.

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