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21 июня 2020, воскресенье, 18:06 1155
Транспорт 2020-06-21T18:20:58+03:00
Українські Новини
Украинцы могут лететь в 14 стран во время карантина: список доступных авиарейсов

Украинцы могут лететь в 14 стран во время карантина: список доступных авиарейсов

Ирина Николенко
Авиасообщение, Аэропорт Борисполь, Международный рейс, Аэропорт Киев, регулярные авиарейсы, возобновление авиасообщения
Авиарейсы с Украины доступны в 14 стран. Фото: pixabay
Авиарейсы с Украины доступны в 14 стран. Фото: pixabay

В то время, как в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля и с 15 июня начали восстанавливать международное авиасообщение, сейчас для украинцев доступны авиарейсы с 14 странами мира. Об этом стало известно из графика международного авиасообщения, которые сейчас действительны из аэропортов "Киев" и "Борисполь".

Доступные авиарейсы в аэропорте "Киев" на 22 июня

  • Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia"
  • Киев-Дортмунд (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Гамбург (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Лутон (Великобритания) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Мемминген (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Таллин (Эстония) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Будапешт (Венгрия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Лейпциг (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Кельн (Германия) – авиакомпания "WizzAir"
  • Киев-Копенгаген (Дания) – авиакомпания " WizzAir "
  • Киев-Запорожье – авиакомпания "Мотор Сич"

Доступные авиарейсы в аэропорте "Борисполь" на 22 июня

  • Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "Wind Rose"
  • Киев-Каир (Египет) – авиакомпания "Motor Sich Airlines"
  • Киев-Соузенд  (Великобритания) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Львов – авиакомпания "Wind Rose"
  • Киев-Днепр – авиакомпания "Wind Rose"
  • Киев-Одесса – авиакомпания "Wind Rose"
  • Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia
  • Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Etihad Airways"
  • Киев-Франкфурт (Германия) - авиакомпания "Lufthansa"
  • Киев-Гамбург (Германия) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Нью-Йорк (США) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Дели (Индия) – авиакомпания "Air India"
  • Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "Delta Air Lines"
  • Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "Air France"
  • Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания  "KLM"
  • Киев-Хельсинки (Финляндия) – авиакомпания "МАУ"
  • Киев-Прага (Чехия) – авиакомпания "CSA Czech Airlines"
  • Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "Israir"
  • Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia"
  • Киев-Одесса – авиакомпания "Wind Rose"
  • Киев-Днипро – авиакомпания "Wind Rose"
  • Киев-Берлин (Германия) – авиакомпания "Ryanair"
  • Киев-Харьков – авиакомпания "Wind Rose"

Ранее Українські Новини сообщали, с 1 июля Турция готова принимать украинцев без самоизоляции и тестирования.

Пять стран заявили о готовности возобновить авиасообщение с Украиной. Туроператоры анонсируют чартерные рейсы в такие страны: Греция, Турция, Египет с 1 июля, Тунис с 16 июля.

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