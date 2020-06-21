Украинцы могут лететь в 14 стран во время карантина: список доступных авиарейсов

В то время, как в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля и с 15 июня начали восстанавливать международное авиасообщение, сейчас для украинцев доступны авиарейсы с 14 странами мира. Об этом стало известно из графика международного авиасообщения, которые сейчас действительны из аэропортов "Киев" и "Борисполь". Доступные авиарейсы в аэропорте "Киев" на 22 июня Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia" Киев-Дортмунд (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Гамбург (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Лутон (Великобритания) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Мемминген (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Таллин (Эстония) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Будапешт (Венгрия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Лейпциг (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Кельн (Германия) – авиакомпания "WizzAir" Киев-Копенгаген (Дания) – авиакомпания " WizzAir " Киев-Запорожье – авиакомпания "Мотор Сич" Доступные авиарейсы в аэропорте "Борисполь" на 22 июня Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "Wind Rose" Киев-Каир (Египет) – авиакомпания "Motor Sich Airlines" Киев-Соузенд (Великобритания) – авиакомпания "МАУ" Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "МАУ" Киев-Львов – авиакомпания "Wind Rose" Киев-Днепр – авиакомпания "Wind Rose" Киев-Одесса – авиакомпания "Wind Rose" Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Etihad Airways" Киев-Франкфурт (Германия) - авиакомпания "Lufthansa" Киев-Гамбург (Германия) – авиакомпания "МАУ" Киев-Нью-Йорк (США) – авиакомпания "МАУ" Киев-Дели (Индия) – авиакомпания "Air India" Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "МАУ" Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "Delta Air Lines" Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "Air France" Киев-Амстердам (Нидерланды) – авиакомпания "KLM" Киев-Хельсинки (Финляндия) – авиакомпания "МАУ" Киев-Прага (Чехия) – авиакомпания "CSA Czech Airlines" Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "Israir" Киев-Минск (Беларусь) – авиакомпания "Belavia" Киев-Одесса – авиакомпания "Wind Rose" Киев-Днипро – авиакомпания "Wind Rose" Киев-Берлин (Германия) – авиакомпания "Ryanair" Киев-Харьков – авиакомпания "Wind Rose" Ранее Українські Новини сообщали, с 1 июля Турция готова принимать украинцев без самоизоляции и тестирования. Пять стран заявили о готовности возобновить авиасообщение с Украиной. Туроператоры анонсируют чартерные рейсы в такие страны: Греция, Турция, Египет с 1 июля, Тунис с 16 июля.