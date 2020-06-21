С понедельника в Одессе ужесточат карантин

Вслед за Житомирской областью, где снова закрывают детские сады и запрещают массовые собрания, с целью противодействия распространению коронавируса на территории города Одессы с 22 июня также усилят карантин.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на протокол внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета

В городе с понедельника запрещается работа детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 м2 и вводится ряд других ограничений.

В частности, ограничивается количество людей в общественном транспорте - водителям разрешено брать пассажиров только на сидячие места. При этом перевозчики должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать, чтобы они пользовались ими. Чтобы разгрузить транспорт в час пик, субъектам хозяйствования рекомендовали изменить график работы.

Одесский горсовет предлагает начинать рабочий день в 10 утра или позже предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам обеспечить аналогичное расстояние между столиками, и размещать за ними не более 4 человек.

Полиция сможет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение гражданами карантинных ограничений.

Правоохранителям также поручили прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах Одессы.

Власть напомнила одесситам и гостям города о необходимости носить маски или респираторы в помещениях обзественного назначения и в городском транспорте, выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и соблюдать правила гигиены.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщали Українськi Новини, в Одессе работают 8 коммунальных пляжей без карантинных ограничений. Однако купаться запретили из-за разлива топлива с судна "Делфи".

Ранее в Минздраве опубликовали рекомендации для посещения пляжей в карантин.