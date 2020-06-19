В Житомирской области снова закрывают детские сады и запрещают массовые собрания

В Житомирской области, где на данный момент зафиксировали 1201 случай заболевания коронавирусом, приняли решение усилить карантин.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

"Только что мы завершили внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ключевыми вопросами проведенной комиссии стали несоблюдение гражданами карантинных норм и тенденция к росту числа больных", — говорится в сообщении.

Комиссия решила:

усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

запретить проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек;

запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

проводить религиозные мероприятия при соблюдении карантинных норм.

В Житомирской области превышен показатель инцидентности заболевания COVID-19. При норме в 12 случаев на 100 000 населения в области этот показатель достиг 13,42.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 921 до 34 984, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 985 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 17,4%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина.