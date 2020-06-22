Аномальный зной с мощными ливнями: синоптик дала прогноз на все лето

В то время, как три дня в Киеве стояла рекордная жара, которую синоптики не наблюдали вот уже 140 лет, лето-2020 года в Украине будет более дождливым, чем в предыдущие два года, а июнь – аномально жарким.

"Сейчас ситуация меняется", – сказала в эфире ObozTV климатолог Светлана Бойченко.

По ее словам, в последние годы атмосферные осадки на территории Украины были достаточно редкими, лето было очень засушливым.

Прогноз погоды в Украине на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

"Климатологи говорили, что летом у нас проблема, особенно в июле и августе 2018 года было очень мало осадков. Сейчас ситуация меняется. В природе есть цикличности. Прошлый июль и август уже не были такими сухими. Похоже, что и это лето будет более влажным", – спрогнозировала Бойченко.

Вместе с тем климатолог обратила внимание на то, что два года подряд – в 2019 и в 2020 годах – в Украине наблюдается аномально жаркий июнь. "Для него это не характерно", – подчеркнула она.

"Все это свидетельствует о том, что в земной климатической системе происходят перестройки, возможно, она вступает в другую цикличность, и могут быть разные проявления", – предположила Бойченко.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Харькове на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Днипре на месяц от Гисметео.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Кроме того, лето 2020 тоже будет неспокойным с погодной точки зрения. Синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.