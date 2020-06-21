Взрыв многоэтажке на Позняках рассмотрят на комиссии техногенно-экологической безопасности и ЧС 22 июня

Вопрос о взрыве газа в многоэтажке в Дарницком районе Киева, рассмотрят 22 июня на комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по факту чего правоохранители уже начали уголовное производство. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram канале, передают Українські Новини.

Денис Шмыгаль сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

"Поручил, чтобы в понедельник этот вопрос рассмотрела комиссия ТЭБ и ЧС", – сказал он.

Ранее Українські Новини сообщали, погибли два человека в результате взрыва, прогремевшего утром в Дарницком районе Киева. Одного человека госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

Дом, в котором 21 июня произошел взрыв, может обрушиться в любой момент, ведь несущая конструкция дома очень сильно повреждена.

Киевская власть пообещала предоставить временное жилье для пострадавших от взрыва многоэтажке на Позняках.