Взрыв на Позняках: Виталий Кличко пообещал временное жилье пострадавшим

Мэр Киева Виталий Кличко лично прибыл на место взрыва многоэтажки на улице Соломии Крушельницкой 1/5.

"Здесь развернули штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают всю необходимую помощь. По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы", - написал Кличко в telegram-канале.

Он сообщил, что жителей, жилье которых пострадало в результате взрыва, город обеспечит временным жильем.

Напомним, около 10:00 21 июня в жилом доме произошел взрыв. По попе-щих версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушений междуэтаж-верховые перекрытия между 4 и 7 этажами.