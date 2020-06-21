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  • Взрыв на Позняках: Виталий Кличко пообещал временное жилье пострадавшим
21 июня 2020, воскресенье, 15:10 535
Политика 2020-06-21T15:10:38+03:00
Українські Новини
Взрыв на Позняках: Виталий Кличко пообещал временное жилье пострадавшим

Взрыв на Позняках: Виталий Кличко пообещал временное жилье пострадавшим

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Взрыв газа, взрыв на Позняках
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко лично прибыл на место взрыва многоэтажки на улице Соломии Крушельницкой 1/5.

"Здесь развернули штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают всю необходимую помощь. По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы", - написал Кличко в telegram-канале.

Он сообщил, что жителей, жилье которых пострадало в результате взрыва, город обеспечит временным жильем.

Напомним, около 10:00 21 июня в жилом доме произошел взрыв. По попе-щих версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушений междуэтаж-верховые перекрытия между 4 и 7 этажами.

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