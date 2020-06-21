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21 июня 2020, воскресенье, 13:05 132
Силовые структуры 2020-06-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Взрыв в киевской многоэтажке: в МВД рассматривают взрывчатку

Взрыв в киевской многоэтажке: в МВД рассматривают взрывчатку

Валерия Драгомирова
Киев, МВД, Взрыв газа, взрыв газа в многоэтажке
Взрыв в многоэтажке. Фото: ГосЧС
Взрыв в многоэтажке. Фото: ГосЧС

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в жилом доме в Киеве, который произошел утром, 21 июня. По одной из версий, взрыв произошел при помощи взрывчатки.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

"Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал он, добавив, что понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва.

Отметим, ранее спасатели эвакуировали 21 человека. В результате взрыва, по состоянию на 12:00, погибли двое человек. Продолжается ликвидация последствий взрыва.


Как сообщали Українські Новини, взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

Кроме того, неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа.

Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.

Тем временем очевидцы показали видео с места событий

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