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21 червня 2020, неділя, 15:38 11
Кабмін 2020-06-21T16:45:01+03:00
Українські Новини
Вибух у багатоповерхівці на Позняках розглянуть на комісії техногенно-екологічної безпеки та НС 22 червня

Вибух у багатоповерхівці на Позняках розглянуть на комісії техногенно-екологічної безпеки та НС 22 червня

Ирина Николенко
Київ, вибух газу в багатоповерхівці, Денис Шмигаль, вибух у багатоповерхівці, вибух на Позняках
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Питання про вибух газу в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва, розглянуть 22 червня на комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за фактом чого правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram каналі, передають Українські Новини.

Денис Шмигаль повідомив, що тримає ситуацію на особистому контролі.

"Доручив, щоб в понеділок це питання розглянула комісія ТЕБ та НС", – сказав він.

Раніше Українські Новини повідомляли, загинули дві людини в результаті вибуху, який прогримів вранці в Дарницькому районі Києва. Одну людину госпіталізували в столичну лікарню швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали. Під завалами, за інформацією мешканців, може залишатися від 2 до 6 чоловік.

Будинок, в якому 21 червня стався вибух, може обрушитися в будь-який момент, адже несуча конструкція будинку дуже сильно пошкоджена.

Київська влада пообіцяла надати тимчасове житло для постраждалих від вибуху у багатоповерхівці на Позняках.

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