2 человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявляет, что в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева погибли 2 человека. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передають Українські Новини.

Отмечается, что окончательная квалификация события и причины взрыва будут известны после тщательного осмотра и предварительных выводов взрывотехников.

По словам Клименко, сразу после сообщения об обвале межэтажных перекрытий на вызов прибыли работники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), газовой службы и местной власти.

Взрыв газа в Киеве. Фото: hromadske.ua

На данный момент проводится спасательная операция и решается вопрос по отселению жителей поврежденного дома.

"Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент, известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей ГосЧС мы сможем приступить к разбору завалов", – отметил глава Нацполиции.

Он также сообщил, что на месте происшествия находятся министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГосЧС Николай Чечеткин, а также руководство киевской полиции и представители местной власти.

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Ранее Українські Новини сообщали, после взрыва в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в девятиэтажном жилом доме, под завалами нашли 1 погибшего человека.

По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.