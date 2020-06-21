подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июня 2020, воскресенье, 13:06 72
Происшествия 2020-06-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
2 человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева

2 человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева

Ирина Николенко
Киев, Взрыв в Киеве, ГСЧС, взрыв в многоэтажке, взрыв газа в многоэтажке

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявляет, что в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева погибли 2 человека. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передають Українські Новини.

Отмечается, что окончательная квалификация события и причины взрыва будут известны после тщательного осмотра и предварительных выводов взрывотехников.

По словам Клименко, сразу после сообщения об обвале межэтажных перекрытий на вызов прибыли работники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), газовой службы и местной власти.

Взрыв газа в Киеве. Фото: hromadske.uaВзрыв газа в Киеве. Фото: hromadske.ua

На данный момент проводится спасательная операция и решается вопрос по отселению жителей поврежденного дома.

"Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент, известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей ГосЧС мы сможем приступить к разбору завалов", – отметил глава Нацполиции.

Он также сообщил, что на месте происшествия находятся министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГосЧС Николай Чечеткин, а также руководство киевской полиции и представители местной власти.

Ранее Українські Новини сообщали, после взрыва в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в девятиэтажном жилом доме, под завалами нашли 1 погибшего человека.

По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Больше новостей о: Киев Взрыв в Киеве ГСЧС взрыв в многоэтажке взрыв газа в многоэтажке

Над Киевом заметили облако в форме гриба. В ГСЧС о...
Взрыв в киевской многоэтажке: в МВД рассматривают ...
В Киеве в многоэтажке прозвучал взрыв: пьяная комп...
В Марьинке в многоэтажке прогремел взрыв, погибли ...
Взрыв газа в многоэтажке Киева. Спасатели нашли погибшего
Количество новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд
Новости
Взрыв в многоэтажке Киева. Фото: Facebook/ГСЧС
2 человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева 13:06
Взрыв в киевской многоэтажке: в МВД рассматривают взрывчатку 13:05
Взрыв газа в многоэтажке. Фото: ГосЧС
Взрыв газа в доме на Позняках. Очевидцы показали видео с места событий 12:48
Нацгвардейцы въехали в свое же авто на месте взрыва в киевской многоэтажке 12:17
Взрыв в многоэтажке. Фото: Facebook/Sergey Koshman
Осколки разбросало на 20 метров: новые подробности взрыва в киевской многоэтажке 12:13
больше новостей
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
Нагрянут шквалы, град и ливни: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 11:57
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
Кабмин будет усиливать карантин по новой методике: новые требования 23:33
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе 18:31
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат 20:13
больше новостей
В киевской многоэтажке случился взрыв газа, повреждено много квартир
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok