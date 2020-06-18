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  • В воскресенье украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение "Огненное кольцо"
18 июня 2020, четверг, 12:38 1762
Космос 2020-06-18T13:30:03+03:00
Українські Новини
В воскресенье украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение "Огненное кольцо"

В воскресенье украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение "Огненное кольцо"

Елизавета Кесельман
Космос, полное солнечное затмение, солнечное затмение, Огненное кольцо

В воскресенье, 21 июня, украинцы смогут наблюдать одно из самых необычных астрономических явлений, которое в народе получило название "Огенное кольцо". Солнечное затмение увидят в ряде регионов планеты. Об этом сообщает Science Alert.

21 июня увидеть "Огненное кольцо" в полной мере можно будет из Центральной Африки и Азии, начиная с 3:45 UTC (6:45 по Киеву). В интернете будут транслировать это явление, например, на сайте "Время и дата" трансляция стартует в 5:30 UTC (8:30 по Киеву).

"Огненное кольцо" - это солнечное затмение, когда Луна находится дальше от Земли, и спутник нашей планеты не полностью заслоняет Солнце, что приводит к образованию кольца огня вокруг Солнца.

 

Как передает ведомство, один из самых потрясающих примеров такого затмения в 2013 году сняли фотограф Колин Легг и студент-астроном Джефф Симс в Западной Австралии.

В других местах — от юго-востока Европы (в частности в Украине) к северу Австралии — это явление можно будет увидеть частично. Конечно, увидеть это затмение можно будет в случае ясной погоды. На пике затмения Луна будет заслонять 99,4% площади нашей звезды.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня в Украине состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым. 

Также мы рассказали о том, как следует вести себя во время затмения, и кому следует поберечь себя. 

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