подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Наука
  • Космос
  • 21 июня состоится кольцевое солнечное затмение. Чем оно опасно и как влияет на людей
20 июня 2020, суббота, 06:15 289
Космос 2020-06-20T06:15:01+03:00
Українські Новини
21 июня состоится кольцевое солнечное затмение. Чем оно опасно и как влияет на людей

21 июня состоится кольцевое солнечное затмение. Чем оно опасно и как влияет на людей

Ирина Николенко
Луна, полное солнечное затмение, Летнее солнцестояние, Астрономические явления, летнее солнечное затмение
Солнечное затмение. Фото: seattlemet.com
Солнечное затмение. Фото: seattlemet.com

21 июня ожидается кольцевое солнечное затмение, которое в народе называют "огненным кольцом", а также оно совпадает с летним солнцестоянием. Українські Новини расскажут об особенностях астрономического явления и как оно может влиять на людей.

Кольцевое солнечное затмение 2020 можно наблюдать 21 июня. Его можно будет увидеть в небе над Центральной Африкой, в Юго-Восточной Европе, северной Австралии, Саудовской Аравии, Индии, на юге Китая и над Тихим Океаном.

Фаза наступит в 9:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого солнечного затмения Солнца составит 38 секунд.

Что такое кольцевое затмение Солнца

Кольцевое затмение Солнца – это астрономическое явление, которое происходит, когда Луна, находится между Солнцем и Землей, затмевает собой звезду, но угловые размеры Солнца остаются большими, чем угловые размеры Луны.

Кроме того, кольцеобразное затмение совпадает с новолунием и днем ​​летнего солнцестояния.

Как влияет на людей солнечное затмение

Астрологи считают, что затмение 21 июня является уникальным. Также оно может положительно повлиять на жизнь людей. Кроме того, может влиять на самочувствие, мысли, поведение людей и их отношения. По мнению астрологов, затмение Солнца 21 июня несет положительные изменения.

В этот день рекомендуется проявлять активность, чтобы не упустить шанс, но рассчитывать стоит только на себя и свою интуицию. Если появились проблемы, астрологи советуют обратиться к своему опыту, который поможет решить проблемные вопросы.

Следующее кольцевое затмение Солнца состоится 10 июня 2021 года. Оно будет наблюдаться в северной Канаде, Гренландии и России. А 14 декабря 2020 произойдет полное солнечное затмение.

Ранее Українські Новини сообщали, в июне состоится несколько астрономических явлений: Летнее солнцестояние, элонгация Меркурия и Клубничная Луна.

5 июня состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым затмением.

Больше новостей о: Луна полное солнечное затмение Летнее солнцестояние Астрономические явления летнее солнечное затмение

Летнее солнцестояние, элонгация Меркурия и Клубнич...
В воскресенье украинцы смогут увидеть необычное со...
Самый длинный день в году. Когда будет летнее солн...
Сегодня состоится Лунное затмение, которое совпада...
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине
Новости
Иммунолог развеял миф о коронавирусе и комарах 08:00
Новоназначенный губернатор Борзов в мае получил зарплату меньше, чем свой заместитель 07:30
На финансирование июньских пенсий ПФУ за один день направил 3,9 млрд гривен 07:30
Доллар немного подорожал. Как менялся официальный курс за неделю 07:00
В Киеве открыли 12 пляжей: где можно покупаться 06:00
больше новостей
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
Курс продажи доллара начал падать, а покупки - растет. Курс валют на 18 июня 10:41
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе 18:31
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok