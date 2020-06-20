21 июня состоится кольцевое солнечное затмение. Чем оно опасно и как влияет на людей

21 июня ожидается кольцевое солнечное затмение, которое в народе называют "огненным кольцом", а также оно совпадает с летним солнцестоянием. Українські Новини расскажут об особенностях астрономического явления и как оно может влиять на людей.

Кольцевое солнечное затмение 2020 можно наблюдать 21 июня. Его можно будет увидеть в небе над Центральной Африкой, в Юго-Восточной Европе, северной Австралии, Саудовской Аравии, Индии, на юге Китая и над Тихим Океаном.

Фаза наступит в 9:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого солнечного затмения Солнца составит 38 секунд.

Что такое кольцевое затмение Солнца

Кольцевое затмение Солнца – это астрономическое явление, которое происходит, когда Луна, находится между Солнцем и Землей, затмевает собой звезду, но угловые размеры Солнца остаются большими, чем угловые размеры Луны.

Кроме того, кольцеобразное затмение совпадает с новолунием и днем ​​летнего солнцестояния.

Как влияет на людей солнечное затмение

Астрологи считают, что затмение 21 июня является уникальным. Также оно может положительно повлиять на жизнь людей. Кроме того, может влиять на самочувствие, мысли, поведение людей и их отношения. По мнению астрологов, затмение Солнца 21 июня несет положительные изменения.

В этот день рекомендуется проявлять активность, чтобы не упустить шанс, но рассчитывать стоит только на себя и свою интуицию. Если появились проблемы, астрологи советуют обратиться к своему опыту, который поможет решить проблемные вопросы.

Следующее кольцевое затмение Солнца состоится 10 июня 2021 года. Оно будет наблюдаться в северной Канаде, Гренландии и России. А 14 декабря 2020 произойдет полное солнечное затмение.

Ранее Українські Новини сообщали, в июне состоится несколько астрономических явлений: Летнее солнцестояние, элонгация Меркурия и Клубничная Луна.

5 июня состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым затмением.