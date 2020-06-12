Самый длинный день в году. Когда будет летнее солнцестояние

Перед длинными выходными в честь Дня Конституции будет самый длинный день и соответственно самая длинная ночь — летнее солнцестояние и начало астрономического лета. 20 июня Солнце достигает своего самого верхнего положения

Солнцестояние — момент времени в годичном вращении Земли вокруг Солнца, когда наблюдается самый короткий день или самая короткая ночь.

В году есть два солнцестояния. Зимнее и летнее. В Северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 декабря (перед високосным годом – 22 декабря) – наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь в году, а летнее – 21 июня (в високосный год – 20 июня).

В этот день наступает астрономическое лето в Северном полушарии и зима в Южном.

Слово "солнцестояние" происходит от того, что в этот день и несколько соседних солнце находится верхней точке склонения и как бы не двигается. Только пару дней спустя оно начнет клониться к югу, сокращая световой день. Уже к концу июня день станет короче на пять минут.

С началом астрономического лета погода будет только способствовать походам на пляж. Українські Новини рассказали, как делать это безопасно для кожи.

Ранее Українські Новини рассказывали о традициях и запретах весеннего равноденствия.