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12 июня 2020, пятница, 06:05 1442
Lifestyle 2020-06-12T07:15:03+03:00
Українські Новини
Самый длинный день в году. Когда будет летнее солнцестояние

Самый длинный день в году. Когда будет летнее солнцестояние

Кира Молчанова
Праздники, Солнце, День летнего солнцестояния, Летнее солнцестояние
Солнце. Фото: pixabay.com
Солнце. Фото: pixabay.com

Перед длинными выходными в честь Дня Конституции будет самый длинный день и соответственно самая длинная ночь — летнее солнцестояние и начало астрономического лета. 20 июня Солнце достигает своего самого верхнего положения

Солнцестояние — момент времени в годичном вращении Земли вокруг Солнца, когда наблюдается самый короткий день или самая короткая ночь.

В году есть два солнцестояния. Зимнее и летнее. В Северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 декабря (перед високосным годом – 22 декабря) – наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь в году, а летнее – 21 июня (в високосный год – 20 июня).

В этот день наступает астрономическое лето в Северном полушарии и зима в Южном.

Слово "солнцестояние" происходит от того, что в этот день и несколько соседних солнце находится верхней точке склонения и как бы не двигается. Только пару дней спустя оно начнет клониться к югу, сокращая световой день. Уже к концу июня день станет короче на пять минут.

С началом астрономического лета погода будет только способствовать походам на пляж. Українські Новини рассказали, как делать это безопасно для кожи.

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