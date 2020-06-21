Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли

Неподалеку от многоэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв и уже нашли двух погибших, спасатели обнаружили малолетнего ребенка.

Об этом в воскресенье, 21 июня, передает корреспондент "Страны" с места происшествия.

Сообщается, что спасатели уже увезли ребенка с места происшествия и сейчас он находится в полной безопасности. О его состоянии в ГСЧС пока не рассказали.



Однако известно, что его родители могли все еще остаться под завалами, их найти пока не удалось. Спасатели продолжают поиски и эвакуацию пострадавших при взрыве.



Как сообщали Українські Новини, во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики.



Кроме того, 2 человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева.

Также неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа. Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.



Тем временем в МВД рассмаривают две версии инцидента. По одной из них, взрыв произошел при помощи взрывчатки.



Очевидцы показали видео с места событий.