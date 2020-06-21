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21 июня 2020, воскресенье, 13:52 9381
Силовые структуры 2020-06-21T13:53:31+03:00
Українські Новини
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли

Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли

Валерия Драгомирова
Киев, взрыв газа в многоэтажке, взрыв на Позняках
Взрыв газа в многоэтажке. Фото: Укрправда
Взрыв газа в многоэтажке. Фото: Укрправда

Неподалеку от многоэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв и уже нашли двух погибших, спасатели обнаружили малолетнего ребенка.

Об этом в воскресенье, 21 июня, передает корреспондент "Страны" с места происшествия.

Сообщается, что спасатели уже увезли ребенка с места происшествия и сейчас он находится в полной безопасности. О его состоянии в ГСЧС пока не рассказали.


Однако известно, что его родители могли все еще остаться под завалами, их найти пока не удалось. Спасатели продолжают поиски и эвакуацию пострадавших при взрыве.

Как сообщали Українські Новини, во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики

Кроме того, 2 человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 

Также неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа. Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.

Тем временем в МВД рассмаривают две версии инцидента. По одной из них, взрыв произошел при помощи взрывчатки.

Очевидцы показали видео с места событий

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