Осколки разбросало на 20 метров: новые подробности взрыва в киевской многоэтажке

После того, как в киевской многоэтажке, по улице Соломии Крушельницкой, 1\/5, случился взрыв газа, осколки разбросало в 20 метрах от дома. Также на место пришествия прибыла полиция, которая оцепила место происшествия и никого не пускают передают Українські Новини. Из-за взрывной волны, осколки разлетелись на 20 метров от дома. Также у автомобилей, которые припаркованы около места происшествия, повыбивало окна. Взрыв газа в многоэтажке Киева. Фото: strana.ua На место происшествия прибыли спасатели и начали работы. Также прибыла специальная спасательная "вышка", которую будут поднимать. Взрыв в многоэтажке. Фото: strana.ua Кроме того, неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа. Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия. Полиция оцепила место происшествия. Фото: strana.ua Ранее Українські Новини сообщали, под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, спасатели нашли одного мертвого человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По предварительным даным, 21 июня в 10:00 в жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением 4,5,6,7 этажей.