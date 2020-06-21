Осколки разбросало на 20 метров: новые подробности взрыва в киевской многоэтажке

После того, как в киевской многоэтажке, по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, случился взрыв газа, осколки разбросало в 20 метрах от дома. Также на место пришествия прибыла полиция, которая оцепила место происшествия и никого не пускают передают Українські Новини.

Из-за взрывной волны, осколки разлетелись на 20 метров от дома. Также у автомобилей, которые припаркованы около места происшествия, повыбивало окна.

Взрыв газа в многоэтажке Киева. Фото: strana.ua

На место происшествия прибыли спасатели и начали работы. Также прибыла специальная спасательная "вышка", которую будут поднимать.

Взрыв в многоэтажке. Фото: strana.ua

Кроме того, неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа.

Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.

Полиция оцепила место происшествия. Фото: strana.ua

Ранее Українські Новини сообщали, под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, спасатели нашли одного мертвого человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным даным, 21 июня в 10:00 в жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением 4,5,6,7 этажей.