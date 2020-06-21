Взрыв газа в доме на Позняках. Очевидцы показали видео с места событий

Сегодня, 21 июня, в жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв газа. Спасатели нашли одного погибшего и продолжают разбирать завалы. Очевидцы делятся видео с места происшествия.

Удалось снять видео с квадрокоптера с места завала на Соломии Крушельницкой, 1/5















Как сообщали Українські Новини, Нацгвардейцы въехали в свое же авто на месте взрыва в киевской многоэтажке.



Спасатели нашли одного погибшего на месте происшествия. Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.



Взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

Кроме того, неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа.

Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.



Ранее в центре Киева горело здание "Киевпроекта". огонь охватил три этажа — с 9 по 11-й. Площадь пожара — 150 квадратов.





