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21 июня 2020, воскресенье, 11:31 406
Силовые структуры 2020-06-21T12:15:10+03:00
Українські Новини
Взрыв газа в многоэтажке Киева. Спасатели нашли погибшего

Взрыв газа в многоэтажке Киева. Спасатели нашли погибшего

Валерия Драгомирова
Киев, Спасатели, ГосЧС, Взрыв газа, взрыв газа в многоэтажке
Взрыв газа в многоэтажке. Фото: ГосЧС
Взрыв газа в многоэтажке. Фото: ГосЧС

Под завалами дома в Киеве, где утром произошел взрыв газа, найден один погибший. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 11:00 найден 1 погибший. Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома", - говорится в сообщении. 

На месте работают сотрудники ГосЧС (75 человек личного состава и 15 единиц техники) и Нацполиции.

Как сообщили Украинской правде в ДСНС, по предварительной информации, под завалами есть люди. Причины взрыва пока неизвестны.

Взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

Взрыв газа в многоэтажке. Фото: ГосЧСВзрыв газа в многоэтажке. Фото: ГосЧС

Спасатели и скорая на месте происшествия. Фото: ГосЧССпасатели и скорая на месте происшествия. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, взрыв предварительно газовоздушной смеси произошел с последующим разрушением 4,5,6,7 этажей.

Ранее в центре Киева горело здание "Киевпроекта". огонь охватил три этажа — с 9 по 11-й. Площадь пожара — 150 квадратов.








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