подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июня 2020, воскресенье, 12:17 1253
Силовые структуры 2020-06-21T12:19:03+03:00
Українські Новини
Нацгвардейцы въехали в свое же авто на месте взрыва в киевской многоэтажке

Нацгвардейцы въехали в свое же авто на месте взрыва в киевской многоэтажке

Валерия Драгомирова
Киев, ДТП, Нацгвардия, взрыв газа в многоэтажке

Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям из-за взрыва газа в многоэтажке в Киеве, въехали в свое же авто.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный". 

"Не обошлось и без ДТП в эпицентре событий на Позняках. Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, въехали в свое же авто. К счастью, никто не травмировался", - говорится в сообщении. 



Как сообщали Українські Новини, спасатели нашли одного погибшего на месте происшествия. Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома. 

Взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

Взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве.

Кроме того, неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа.

Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.

Ранее в центре Киева горело здание "Киевпроекта". огонь охватил три этажа — с 9 по 11-й. Площадь пожара — 150 квадратов.

Больше новостей о: Киев ДТП Нацгвардия взрыв газа в многоэтажке

Взрыв газа в многоэтажке Киева. Спасатели нашли погибшего
Количество новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд
Новости
Нацгвардейцы въехали в свое же авто на месте взрыва в киевской многоэтажке 12:17
Взрыв в многоэтажке. Фото: Facebook/Sergey Koshman
Осколки разбросало на 20 метров: новые подробности взрыва в киевской многоэтажке 12:13
Взрыв газа в многоэтажке. Фото: ГосЧС
Взрыв газа в многоэтажке Киева. Спасатели нашли погибшего 11:31
Количество новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд 11:11
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
больше новостей
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
Нагрянут шквалы, град и ливни: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 11:57
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина. Скриншот: Facebook/Київ Оперативний
В Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с изображением Путина и нарвалась на оскорбления 17:06
Кабмин будет усиливать карантин по новой методике: новые требования 23:33
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе 18:31
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту слежки за Порошенко, — депутат 20:13
больше новостей
В киевской многоэтажке случился взрыв газа, повреждено много квартир
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok