Нацгвардейцы въехали в свое же авто на месте взрыва в киевской многоэтажке

Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям из-за взрыва газа в многоэтажке в Киеве, въехали в свое же авто.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".



"Не обошлось и без ДТП в эпицентре событий на Позняках. Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, въехали в свое же авто. К счастью, никто не травмировался", - говорится в сообщении.







Как сообщали Українські Новини, спасатели нашли одного погибшего на месте происшествия. Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.



Взрывом задело этажи с четвертого по восьмой. Разрушения - с обеих сторон многоэтажки. Фасадная стена дома оказалась под угрозой обвала.

Взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве.

Кроме того, неподалеку от места взрыва чувствуется запах газа.

Сейчас правоохранители оцепили территорию и никого не пускают на место происшествия.



Ранее в центре Киева горело здание "Киевпроекта". огонь охватил три этажа — с 9 по 11-й. Площадь пожара — 150 квадратов.