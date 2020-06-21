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21 июня 2020, воскресенье, 09:10 77
Общество 2020-06-21T10:30:01+03:00
Українські Новини
Украинцы 102-й день на карантине. Какие действуют ослабления

Украинцы 102-й день на карантине. Какие действуют ослабления

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сегодня начался 102-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты остался 41 день.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны.

Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. 


Как сообщали Українські Новини, в Киевской области могут усилить карантин

Также Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям

Тем временем Минздрав хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина

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