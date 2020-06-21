Украинцы 102-й день на карантине. Какие действуют ослабления

Сегодня начался 102-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля. До этой даты остался 41 день. 1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны. Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина. С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов. Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены. Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами. Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет). С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00. С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса. Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь. 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. Как сообщали Українські Новини, в Киевской области могут усилить карантин. Также Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям. Тем временем Минздрав хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина.