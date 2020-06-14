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14 июня 2020, воскресенье, 08:50 344
Общество 2020-06-14T10:00:01+03:00
Українські Новини
Украинцев оштрафовали на 4,5 млн гривен за нарушение карантина

Украинцев оштрафовали на 4,5 млн гривен за нарушение карантина

Кира Молчанова
Штрафы, Карантин, Штрафы за нарушение карантина, Админпротоколы
Маска. Фото: Pixabay
Маска. Фото: Pixabay

Украинские суды вынесли решения о взыскании штрафов за нарушение карантина на сумму 4,5 млн гривен, включая тот штраф, который должен заплатить сам главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время селекторного совещания при участии президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что всего правоохранители составили более 12,5 тысяч админпротоколов.

Зеленский, в частности, выразил обеспокоенность увеличением количества случаев заражения коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский считает обоснованным составление полицией административного протокола за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.

Он уже заявил, что готов заплатить штраф. Хотя со слов главного санитарного врача Виктора Ляшко, это была инспекция готовности кафе к смягчению карантинных норм.

Тем временем, украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантина.

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