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19 июня 2020, пятница, 13:56 76 Инфографика
Общество 2020-06-19T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

Елена Новикова
Карантин, карантин в Украине, Ужесточение карантина, ослабление карантина, Снятие карантина, Смягчение карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

По состоянию на утро 19 июня Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений. По сравнению с 18 июня еще одна область была признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (13,82 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (18,07), Волынская (34,91), Житомирская (15,57), Закарпатская (36,21), Ивано-Франковская (19,92), Львовская (40,38), Ривненская (40,08), Тернопольская (22,44), Черновицкая (42,17) области.

Также министерство выделило как несоответствующую критерию инцидентности Харьковскую область, хотя значение критерия 11,97 ниже граничного показателя несоответствия.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12).

Показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%) не соответствует Закарпатская область, где этот показатель составил 52,71%.

Также самый большой показатель заполненности коек в больницах в Черновицкой (49,53%) и Винницкой (41,73%) областях.

В Киеве заполненность составляет 38,51%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 94,06.

Анализ эпидемической ситуации по состоянию на 18 июня 2020 в регионах. Скриншот: МинздравАнализ эпидемической ситуации по состоянию на 18 июня 2020 в регионах. Скриншот: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что усиление карантина на всей территории страны возможно при стремительном росте заболеваемости коронавирусом в 10 и более областях.

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