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19 июня 2020, пятница, 18:45 97
Общество 2020-06-19T20:00:02+03:00
Українські Новини
Шмыгаль послал Ляшко лично контролировать соблюдение карантина в областях

Шмыгаль послал Ляшко лично контролировать соблюдение карантина в областях

Кира Молчанова
Арсен Аваков, Максим Степанов, Денис Шмыгаль, Виктор Ляшко, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Аваковуобеспечить усиленный контроль за соблюдением карантина из-за второй волны коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр дал поручение министру здравоохранения Максиму Степанову и министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль за соблюдением карантинных ограничений", - сказано в нем.

Также Шмыгаль подчеркнул, что для контроля в области должно выезжать руководство Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Национальная полиция должны усилить контроль над соблюдением карантинных ограничений.

Почти 13 тыс. протоколов о нарушении правил карантина поступило в суд с начала его введения.

Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

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