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17 июня 2020, среда, 10:52 131
Судебная власть 2020-06-17T11:30:02+03:00
Українські Новини
13 тыс. протоколов о нарушении правил карантина поступило в суд

13 тыс. протоколов о нарушении правил карантина поступило в суд

Елизавета Драбкина
Суд, Карантин, Нарушение карантина, Админпротоколы
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Почти 13 тыс. протоколов о нарушении правил карантина поступило в суд с начале его введения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Судебной власти, передают Українськi Новини.

"С начала карантинных мероприятий, по состоянию на 15 июня 2020 года, в суды на рассмотрение поступило 12 835 протоколов по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в нем.

По данным судебной статистики, больше всего протоколов поступило в суды Днепропетровской области (2 306), города Киева (1 450) и Харьковской области (1 366).

Самый низкий показатель в Николаевской области (93).

СтатистикаСтатистика

Почти каждый пятый протокол (2 749), поступивший на рассмотрение, суды возвращают в правоохранительные органы на доработку для надлежащего оформления.

Указано, что судами рассмотрено 4 945 дел.

По результатам рассмотрения административных материалов 551 человек привлечен к ответственности за нарушение правил карантина, что составляет 11 процентов от общего количества рассмотренных дел.

По состоянию на 15 июня нерассмотренными остались 4 927 дел.

Как сообщали Українськi Новини, полиция Киева составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров за нарушение режима карантина.

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