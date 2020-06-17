Почти 13 тыс. протоколов о нарушении правил карантина поступило в суд с начале его введения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Судебной власти, передают Українськi Новини. "С начала карантинных мероприятий, по состоянию на 15 июня 2020 года, в суды на рассмотрение поступило 12 835 протоколов по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в нем. По данным судебной статистики, больше всего протоколов поступило в суды Днепропетровской области (2 306), города Киева (1 450) и Харьковской области (1 366). Самый низкий показатель в Николаевской области (93). Статистика Почти каждый пятый протокол (2 749), поступивший на рассмотрение, суды возвращают в правоохранительные органы на доработку для надлежащего оформления. Указано, что судами рассмотрено 4 945 дел. По результатам рассмотрения административных материалов 551 человек привлечен к ответственности за нарушение правил карантина, что составляет 11 процентов от общего количества рассмотренных дел. По состоянию на 15 июня нерассмотренными остались 4 927 дел. Как сообщали Українськi Новини, полиция Киева составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров за нарушение режима карантина. В Украине два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов.