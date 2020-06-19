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19 июня 2020, пятница, 17:19 24 Инфографика
Общество 2020-06-19T18:15:04+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" запустит еще 50 пригородных поездов

"Укрзализныця" запустит еще 50 пригородных поездов

Валерия Драгомирова
Карантин, Укрзализныця, Поезда, Пригородный поезд
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця", назначило курсирование еще 50 пригородных поездов, в то время, как ко Дню Конституции назначило пять региональных поездов

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Так, с 23 июня начнется курсирование еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога" и с 24 июня - 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога".

На сегодня по территории Украины курсирует 533 пригородные поезда, с учетом вышеуказанных поездов 24 июня их количество составит 583.

Дополнительные поезда. Инфографика: Дополнительные поезда. Инфографика: "Укрзализныця"

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

Кроме того, поездка на море "Укрзализныцей" обойдется украинцам от 196 гривен. Один из самых популярных среди украинских направлений – черноморское побережье.


В Винницкой области "Укрзализныця" запустила движение поездов дальнего сообщения.

Также список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина. 

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