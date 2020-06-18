Поездка на море "Укрзализныцей" обойдется украинцам от 196 гривен

В то время, как "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение в условиях карантина, а украинцы начали ездить на море в связи с началом летнего сезона, минимальная стоимость проезда из Киева в Одессу составляет почти гривен. За проезд в купе придется заплатить минимум 722 гривны, передают Українські Новини. Один из самых популярных среди украинских направлений – черноморское побережье. Стоимость билетов сообщением "Киев – Одесса" Место в плацкартном вагоне – 211 гривен. Сидячее место первого класса – 1087 гривен. Сидячее место второго класса – 464 гривны. Купе – 722 гривны. Цена за "люкс" стоит 1615 гривен. Стоимость билетов сообщением "Киев – Николаев" Место в плацкартном вагоне – 279 гривен. Сидячее место первого класса – 1087 гривен. Сидячее место второго класса – 249 гривен. Купе – 456 гривен. Цена за "люкс" стоит 1280 гривен. Стоимость билетов сообщением "Киев – Херсон" Место в плацкартном вагоне – 196 гривен. Сидячее место первого класса – 468 гривен. Сидячее место второго класса – 328 гривен. Купе – 480 гривен. Цена за "люкс" стоит 1119 гривен. Стоимость билетов сообщением "Винница - Одесса" Сидячее место первого класса – 681 гривна. Сидячее место второго класса – 283 гривны. Купе – 561 гривна. Цена за "люкс" стоит 1351 гривен. Стоимость билетов сообщением "Харьков – Одесса" Купе – 709 гривен. Цена за "люкс" стоит 1728 гривен. Ранее Українські Новини сообщали, "Укрзализныця" запускает дополнительные региональные поезда ко Дню Конституции. В Винницкой области "Укрзализныця" запустила движение поездов дальнего сообщения.