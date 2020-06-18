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18 июня 2020, четверг, 18:10 17
Транспорт 2020-06-18T18:20:37+03:00
Українські Новини
Поездка на море "Укрзализныцей" обойдется украинцам от 196 гривен

Поездка на море "Укрзализныцей" обойдется украинцам от 196 гривен

Ирина Николенко
Укрзализниця, Пассажирский поезд, киев-одесса, Железнодорожное сообщение, Поезда, Цена билетов
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзализныця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзализныця

В то время, как "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение в условиях карантина, а украинцы начали ездить на море в связи с началом летнего сезона, минимальная стоимость проезда из Киева в Одессу составляет почти гривен. За проезд в купе придется заплатить минимум 722 гривны, передают Українські Новини.

Один из самых популярных среди украинских направлений – черноморское побережье.

Стоимость билетов сообщением "Киев – Одесса"

  • Место в плацкартном вагоне – 211 гривен.
  • Сидячее место первого класса – 1087 гривен.
  • Сидячее место второго класса – 464 гривны.
  • Купе – 722 гривны.
  • Цена за "люкс" стоит 1615 гривен.

Стоимость билетов сообщением "Киев – Николаев"

  • Место в плацкартном вагоне – 279 гривен.
  • Сидячее место первого класса – 1087 гривен.
  • Сидячее место второго класса – 249 гривен.
  • Купе – 456 гривен.
  • Цена за "люкс" стоит 1280 гривен.

Стоимость билетов сообщением "Киев – Херсон"

  • Место в плацкартном вагоне – 196 гривен.
  • Сидячее место первого класса – 468 гривен.
  • Сидячее место второго класса – 328 гривен.
  • Купе – 480 гривен.
  • Цена за "люкс" стоит 1119 гривен.

Стоимость билетов сообщением "Винница - Одесса"

  • Сидячее место первого класса – 681 гривна.
  • Сидячее место второго класса – 283 гривны.
  • Купе – 561 гривна.
  • Цена за "люкс" стоит 1351 гривен.

Стоимость билетов сообщением "Харьков – Одесса"

  • Купе – 709 гривен.
  • Цена за "люкс" стоит 1728 гривен.

Ранее Українські Новини сообщали, "Укрзализныця" запускает дополнительные региональные поезда ко Дню Конституции.

В Винницкой области "Укрзализныця" запустила движение поездов дальнего сообщения.

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