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11 июня 2020, четверг, 11:39 843
Транспорт 2020-06-11T11:45:01+03:00
Українські Новини
В Винницкой области "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения: список маршрутов

В Винницкой области "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения: список маршрутов

Ирина Николенко
Укрзализниця, Железнодорожное сообщение, ослабление карантина, Возобновление перевозок
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

После того, как "Укрзализныця" с 15 июня частично восстановит движение экспресса по маршруту "Киев – аэропорт" в Борисполь, компания возобновит движение поездов дальнего следования в Винницкой области. Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци" на своем сайте, передают Українські Новини.

В связи с тем, что в Винницкой области приняли решение об ослаблении противоэпидемических ограничений в регионе восстанавливают дальнее железнодорожное сообщение.

"Укрзализныця" открыла продажу проездных билетов для поездов на несколько маршрутов.

  • №106 / 105 "Одесса – Киев" на станции Винница.
  • №772 / 771 "Хмельницкий – Киев" на станции Гнивань.
  • С 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сообщении "Сумы – Винница" с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Правила для пассажиров

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Также пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.

Также в компании додают, что в поездах проводят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленную обработку постельного белья во время стирки.

Проводники каждый час во время рейса проводят уборку: моют санузлы, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом вагоне установлено дезинфектор, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" запускает 35 пассажирских поездов: график сообщения.

В пяти областях "Укрзализныця" не восстанавливает железнодорожное сообщение из-за того, что в регионах не ослабили карантин.

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